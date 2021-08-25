В Днепропетровской области Украины отменили региональный статус русского языка

В Днепропетровской области отменен региональный статус русского языка, соответствующее решение принял городской окружной административный суд.

Суд признал недействительным и противоправным решение облсовета «О поддержке языковой политики на Украине» № 333-14/VI от 17.08.2012 года, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В июле в украинском Николаеве суд отменил решение горсовета о предоставлении регионального статуса русскому языку.