 

В Днепропетровской области Украины отменили региональный статус русского языка

25.08.2021, 18:32, Новости дня
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В Днепропетровской области отменен региональный статус русского языка, соответствующее решение принял городской окружной административный суд.

Суд признал недействительным и противоправным решение облсовета «О поддержке языковой политики на Украине» № 333-14/VI от 17.08.2012 года, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В июле в украинском Николаеве суд отменил решение горсовета о предоставлении регионального статуса русскому языку.



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