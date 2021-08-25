 

Южная Корея может принять закон, ограничивающий монополию Google

25.08.2021, 18:26, Новости дня
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Как сообщает Reuters, в Южной Корее собираются принять новый закон, запрещающий таким компаниям, как Google или Apple, взимать комиссионные при продаже ПО с разработчиков.

 Проект документа уже получил условное название «Закон против Google». Главной идеей документа является запрет, который собираются ввести для доминирующих на рынке компаний. Речь идет об ограничении их права требовать от разработчиков приложений комиссионных более 30%.

Впрочем, Google ранее сам обещал брать комиссию всего 15%, если доход разработчиков не превышает одного миллиона долларов. Однако более крупные компании вынуждены до сих пор отдавать продавцам иногда больше, чем зарабатывают сами на созданных ими программных продуктах.  



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