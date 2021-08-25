Экс-премьер Великобритании Блэр заявил, что войска из Афганистана вывели из-за “идиотского политического лозунга”

“Мы сделали это, руководствуясь идиотским политическим лозунгом о прекращении “вечных войн”. […] Мы знали, что за последние 20 лет были достигнуты реальные успехи”, – отметил политик.

В качестве примера достигнутых успехов Блэр рассказал о повышении уровня жизни, образования и улучшении прав женщин в Афганистане.

“Любой, кто оспаривает это, может прочитать трогательные сообщения афганцев всех слоев общества, в которых они говорят о боязни потерять все”, – признал Блэр.

Вывод западных сил из Афганистана угрожает глобальным позициям Запада, уверен он.

“Мы сделали это под аплодисменты всех джихадистских группировок. […] Несомненно, мы допускали ошибки, в том числе серьезные. Россия, Китай и Иран все видели и воспользуются ситуацией. Все, кто получал какие-либо заверения от западных лидеров, теперь будут рассматривать их как нестабильную валюту”, – констатировал политик.

Неудачи США в Афганистане Блэр объяснил вмешательством Пакистана, который пытался дестабилизировать страну и помешать ее прогрессу.

Блэр решил привести в пример Россию, говоря об обязательствах во внешней политике. Он отметил, что Москва долгие годы поддерживала президента Сирии Башара Асада и бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. В результате РФ получила возможность влиять на эти страны в будущем, добавил бывший премьер Великобритании.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами “Талибана” в Дохе (Катар), сообщало Associated Press. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня.

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