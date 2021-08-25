Таран: Президент Эстонии сказала, что мы не готовы к членству в ЕС, как настоящий друг. Это лучше, чем напыщенная неискренность немцев или французов

Обижаться на заявления президента Эстонии, что мы не готовы к членству в ЕС, не стоит.

Вы же не обижаетесь на зеркало, когда субботним утром смотрите в него после “развеселой пятницы”? Зеркало показывает реальное состояние и говорит вам правду – минимум до вечера ты не транспортабельный. Без шансов.

Хочешь быстрее – срочно лечись. Пей лекарства. Промывай желудок. То есть делай реформы. Нет – так нет. Тогда жди. До вечера. А то и до воскресенья!

Вот и она сказала правду. Как настоящий друг. Сейчас ни Украина, ни ЕС не готовы. И такая правда лучше, чем напыщенная неискренность немцев или французов.

Это геополитическая реальность. От нее не надо прятаться. На нее не надо обижаться. Надо делать выводы. Но не истерические, делая заявления, почему мы не в ЕС и НАТО, а – глубинные и системные.

Тогда все будет. И ЕС, и НАТО. И создание альянса безопасности Межморья, где мы будем в одной континентальной конфигурации со странами Балтии и поляками. Так вижу.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—