 

Возле Полтавы автомобиль налетел на отбойник, есть погибшие и пострадавшие – полиция

25.08.2021, 18:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По предварительной информации, автомобиль марки Kia Cerato, под управлением водителя 1989 года рождения допустил наезд на отбойник, в результате чего погибли двое пассажиров: женщина 1977 года рождения и мужчина 1975 года рождения”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, травмы также получили водитель и пассажир 2013 года рождения, их госпитализировали.

На фото с места событий видно, что лента отбойника насквозь проколола автомобиль в районе стекол.

Контекст:

На трассе Киев – Харьков уже несколько лет ведутся дорожные работы по капитальной реконструкции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

21.10 / Врач назвала «самые нужные» во время пандемии лекарства

09.03 / В РФ не видят необходимости создавать единую армию с Беларусью – посол

29.06 / Филарет заявил, что будет требовать от Константинополя другой томос

19.05 / Ученые рассказали, как эпидемия чумы повлияла на иммунитет человечества

08.09 / Литва возжелала стать лидером урегулирования ситуации в Белоруссии

19.07 / В МИД Великобритании “абсолютно уверены”, что Россия пытается похитить данные о разработке вакцины против COVID-19

14.07 / Золото стало приносить РФ больше дохода, чем газ

27.07 / Число погибших при съезде машины в оросительный канал под Волгоградом выросло до восьми

25.07 / Нас предали, победил Путин – госсекретарь канцелярии президента Польши о “Северном потоке – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика