В Минфине рассказали, куда могут пойти $2,7 млрд от МВФ

“Специальные права заимствований могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах”, – говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с украинским законодательством.

Контекст:

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.

23 августа в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении денег, из которых $2,7 млрд были выделены Украине на безвозвратной основе. В этот же день в Нацбанке сообщили, что средства поступили на счет Украины.

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