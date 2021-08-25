Украинская призерка Олимпиады Коляденко решила отдать подаренную ей властями квартиру своему тренеру

Она сообщила, что ключи от однокомнатной квартиры площадью 41 м² в ее родном городе Ирпень вручил ей в День Независимости глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Коляденко отметила, что у нее никогда не было даже собственной комнаты. “Свое собственное жилье – это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль”, – написала спортсменка.

Она подчеркнула, что за всеми ее победами стоит ее тренер, Владимир Яременко, с которым она работает на протяжении восьми лет, и который был рядом на протяжении всего этого времени.

“Да, было нелегко. Чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо!”, – написала Коляденко.

https://www.facebook.com/ira.koliadenko.7/posts/1251355038640931

Контекст:

Коляденко получила на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Она победила Анастасию Григорьеву из Латвии. В полуфинале украинка проиграла лидеру мирового рейтинга, четырехкратной чемпионке Азии Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

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