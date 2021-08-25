 

Ученые: Женщины вырабатывают больше антител к COVID-19, чем мужчины

25.08.2021, 18:20, Разное
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По словам ученых, которые представляют Тель-Авивский университет, женщины способны вырабатывать больше антител к COVID-19, чем мужчины. Оказалось, что на данный фактор влияет не только тяжесть симптомов больного, возраст и время, которое прошло после вакцинации, но и пол пациента.
Антитела – это Y-образные белки, которые представляют собой одну из самых важных частей иммунной системы. Как только в организм проникает инфекция, сразу начинается их выработка. Благодаря этому, человек способен противостоять вирусу на протяжении длительного периода после инфицирования. Нейтрализующие антитела при заболевании COVID-19 фиксируются на белке SARS-CoV-2.

Израильские исследователи проанализировали более 25 тысяч образцов крови, которые были взяты у пациентов, заразившихся COVID-19. Оказалось, что у мужчин и женщин совершенно разный уровень антител. Самый высокий показатель зафиксировали у представительниц прекрасного пола, которые были старше 51 года. У мужчин уровень антител начинал повышаться с 35 лет. Ученые считают, что разница в их выработке связана с колебаниями эстрогена и тестостерона.

Также в ходе исследования исследователи установили, что люди, получившие две дозы вакцины от COVID-19, показывали в четыре раза сильнее реакцию на антитела. Их результаты сравнивали с пациентами, которые самостоятельно переболели коронавирусной инфекцией.

Источник: planet-today.ru



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