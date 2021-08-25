На манеже фестиваля «Принцесса цирка» выступят артисты из 13 стран

Фестиваль порадует большим количеством разнообразных номеров: воздушных, акробатических, с дрессурой и клоунадой. За победу и почетную корону «Принцессы цирка» будут сражаться представительницы цирковых школ со всего мира. Кроме участниц из России, будут артистки из стран Европы Африки,Америки, Кубы, Эфиопии, Ирландии,Казахстана,Вьетнама и Монголии.

«Из-за пандемии еще в прошлом году пришлось приостановить выступления и фестивали во всем мире. На сегодняшний день «Росгосцирк» – единственная компания, которая не побоялась провести международное культурное мероприятие. На фестивале представлен очень сильный состав, конкуренция будет громадная. Гостей ожидает интересное зрелище», – подчеркнула Татьяна Бушкова – и.о. генерального директора Росгосцирка.

В жюри вошли представители и эксперты из разных стран: Урс Пильц(президент Всемирной федерации цирков), Петр Дубинский ( цирковой импресарио с мировым именем), Сергей Беляков(глава Российской государственной цирковой компании) и другие представители цирковой профессии.

Фестиваль «Принцесса цирка» проведут в городе Саратов с 18 по 24 октября 2021 года.

«Принцесса цирка» – единственный мировой конкурс, который воспевает роль женщин в цирковой профессии. Фестиваль проводится «Росгосцирком» с 2005 года на базе Саратовского цирка. С 2016 года фестиваль получил звание международного.