 

Американский профессор Харпер: Рано или поздно Путин поддержит замену попавшего под санкции Лукашенко

25.08.2021, 18:14, Разное
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Недавно США ввели новые санкции против Минска. Западные политики по-прежнему не признают результаты президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии в августе прошлого года, и выступают против действующего в стране режима. Санкции также являются ответной мерой на инцидент, произошедший в минском аэропорту в мае 2021-го.

По словам Джона Харпера, США будут оказывать санкционное давление на Белоруссию до тех пор, пока в республике не пройдут “свободные и справедливые выборы”. В Вашингтоне и ЕС надеются на то, что некоторые белорусские бизнесмены, которые подверглись ограничениям, перестанут поддерживать действующий режим. Если же этого не произойдет, то санкции все равно остаются наказанием как для Александра Лукашенко, так и для его сторонников.

Американский профессор отметил: на Западе понимают, что из-за санкций Белоруссия станет очень зависимой от России не только в финансовом, но и политическом отношении. Поэтому надежда Вашингтона, вероятно, еще заключается в том, что уставший от Лукашенко Путин “рано или поздно поддержит его замену”.

Напомним, ранее аналитик Сергей Чалый заявил, что Владимир Путин опроверг позицию Александра Лукашенко насчет ситуации в Белоруссии. Эксперт внимательно отнесся к словам президента России на пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе.



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