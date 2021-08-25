Мнение: О преступлении против россиян

Да, иначе, как преступлением, такое назвать сложно. В крайнем случае – халатностью, но тоже преступной. Хотя, конечно же, не в недомыслии дело.

Вот сейчас в России очередная волна CoVID-19 бушует. Конечно, по регионам ситуация неоднозначная. Где-то на спад идёт, где-то на плато выходит, где-то ещё рост продолжается. Но в любом случае эпидситуация совсем не благостна. Больницы заполняются, врачи работают на износ, младший медперсонал – тем более. Да его и не хватает во многих местах.

Что в таких условиях делают региональные власти?

Вы не поверите…

«Экономят» на медицине.

Вот что говорит бюджетная #статистика.

Российские регионы резко сократили расходы на финансирование системы здравоохранения, несмотря на третью волну Covid-19 и рекорды заболеваемости с начала пандемии. За первую половину года субъекты РФ, на которые приходится две трети бюджетного финансирования поликлиник и больниц, потратили по медицинским статьям 687,3 млрд рублей, следует из данных Минфина РФ. По сравнению с прошлым годом расходы были урезаны на 112,5 млрд рублей, или 15%, что стало рекордным сокращением среди всех статей региональных бюджетов.

Причём пустить «под нож» финансирование медицины региональные власти решили даже несмотря на рост поступлений в местные бюджеты и накопленный с начала года профицит. В целом по стране собственные доходы субъектов выросли на 1,677 трлн рублей, или 24%. Налога на прибыль удалось собрать на 31,5% больше, чем годом ранее; сборы НДФЛ подскочили на 17,8%, акцизов – на 19,9%, налогов на имущество – на 11,9%.

Да, в такой собираемости есть где-то эффект низкой базы 2020 года, когда налоговые поступления упали вследствие локдауна, а где-то сказалась #инфляция. Со своей стороны часть «экономии» может быть связана с необходимостью отложить на время плановую медпомощь, включая высокотехнологичную – сложные и дорогие операции, виды лечения, расходные материалы и т.п. Но вряд ли эта часть настолько существенна: далеко не все регионы, по примеру Москвы, стали отказывать в плановых госпитализациях непривитым пациентам, далеко не всем больным нужно именно очень дорогое лечение. В конце концов, лапароскопическая герниопластика – один из видов именно планового хирургического вмешательства – на порядок-два дешевле аортокрорнарного шунтирования, а требуется в разы чаще.

В основном, конечно, недофинансирование медицины связано с обычным российским разгильдяйством. Где-то не успели вовремя провести тендеры, где-то заволокитили оформление документации, где-то отложили ремонт в больнице до «победы над ковидом». Но, согласитесь, именно сейчас такая чиновничья безалаберность – преступна. Тем более, что в настоящее время в консолидированном бюджете регионов образовался профицит в размере 447 млрд рублей. То есть, экономить не только незачем, но и вредно для здоровья… населения вверенной территории. Когда, впрочем, оно волновало наместников!

И хотя к концу года исполнение бюджетов, вероятно, вернётся к норме за счёт резкого и не вполне контролируемого роста расходов, разве это компенсирует проблемы и потери, возникшие из-за нехватки денег здесь и сейчас?

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