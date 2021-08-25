Принц Гарри и Меган Маркл помогли жертвам землетрясения на Гаити и женщинам Афганистана

Спустя неделю после публикации совместного обращения, в котором они обратили внимание хрупкость мира на примере двух глобальных событий – переворота в Афганистане и сильного землетрясения на побережье Гаити, герцог и герцогиня приступили к реальным действиям. Так стало известно, что через свой фонд Archwell Foundation они сделали пожертвование неправительственной организации шеф-повара Хосе Андреса World Central Kitchen.

Сейчас эта компания занимается поставкой горячих обедов в больницы и центры оказания первой помощи на Гаити. Хосе Андрес – повар и общественный деятель, а также друг Меган и Гарри. В свое время он стал первым гостем их подкаста, а в августе поддержал инициативу Меган, запущенной по случаю ее 40-летия.

При поддержке со всего мира и наших партнеров, герцога и герцогини Сассекских и их фонда Archwell Foundation, присоединившихся к организации гуманитарной помощи, WCK теперь ежедневно доставляет тысячи горячих блюд в больницы и приюты для гаитян, пострадавших от землетрясения. Спасибо, – сказано в аккаунте WCK в Twitter. Кроме того, Гарри и Меган помогли и организации Women For Afghan Women (WAW), представители которой сейчас помогают эвакуировать афганские семьи из страны. В профиле WAW в Instagram появилась публикация со словами благодарности:

Мы бесконечно благодарны за щедрость Archewell Foundation в поддержке наших попыток по эвакуации и переселению тысяч афганских женщин, семей и детей, включая наших собственных сотрудников, – сказано в заявлении.

Правда, суммы денежных переводов супруги решили не раскрывать.

Меган Маркл и принц Гарри в мечети Аувал в Кейптауне, 24 сентября 2019 года

В то же время принц чуть меньше недели назад заявил, что отдал 1,5 миллиона долларов из 20-ти, полученных в качестве аванса за будущие мемуары (они выйдут в начале 2022 года), на благотворительность.

Это одно из нескольких пожертвований, которые я планирую сделать благотворительным организациям, и я благодарен за то, что могу таким образом помочь детям и сообществам, которые в этом остро нуждаются, – сказал принц Гарри.

Обе новости о благотворительных акциях герцога и герцогини Сассекских появились на фоне слухов о возможном судебном иске со стороны Букингемского дворца за клевету и нарушение границ частной жизни. Напомним, что в минувшие выходные издание The Sun со ссылкой на анонимный источник в Букингемском дворце сообщило – королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд. Причиной для столь крайних мер стала череда заявлений герцога и герцогини Сассекских относительно британской королевской семьи, а также новость о том, что принц Гарри пишет мемуары о своей жизни во дворце. По словам инсайдеров, Елизавета планирует запросить юридическую оценку их высказываний.

Королева Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл