 

Патрушев обсудил с главой МИД Ирака вопросы безопасности

25.08.2021, 17:40, Новости дня
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном обсудил двустороннее сотурдничество, сообщили в пресс-службе Совбеза.

«Секретарь Совета безопасности РФ в Москве провел рабочую встречу с министром иностранных дел Ирака. Николай Патрушев и Фуад Хусейн обсудили широкий спектр российско-иракского сотрудничества, уделив отдельное внимание сфере безопасности», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия между Москвой и Багдадом.



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