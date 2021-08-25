Патрушев обсудил с главой МИД Ирака вопросы безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном обсудил двустороннее сотурдничество, сообщили в пресс-службе Совбеза.

«Секретарь Совета безопасности РФ в Москве провел рабочую встречу с министром иностранных дел Ирака. Николай Патрушев и Фуад Хусейн обсудили широкий спектр российско-иракского сотрудничества, уделив отдельное внимание сфере безопасности», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия между Москвой и Багдадом.