Россия поставила боевые машины «Терминатор» в одну из стран Африки

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на брифинге сообщил, что РФ осуществила поставку боевой машины «Терминатор» в одну из африканских стран.

«Терминатор» – это, действительно, серьезная высокотехнологичная техника, высокозащищенная, имеющая достаточно мощное вооружение, современные приборы управления огнем, маневренная. Данная техника пользуется заслуженным интересом. Мы, если без подробностей, осуществили поставки этой машины в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана», – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что РФ получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ «Бумеранг».