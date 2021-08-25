 

В Крыму на фоне санкций Запада выросло производство мидий и устриц

25.08.2021, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкции, которые были введены Западом в отношении России, способствовали развитию акваферм в Крыму и увеличению товарного производства мидий и устриц, сообщил гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

«В регионе сейчас активно развиваются аквафермы. До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в Россию из других стран, но после введения санкций началось массовое товарное производство этого продукта на отечественном рынке», – приводит его слова ТАСС.

По словам Ворона, «восточная и западная части крымского полуострова славятся рыбой и морепродуктами».

«Высокий спрос отмечается в ресторанном бизнесе на устриц и мидий. На сегодняшний день Корпорация развития Республики Крым сопровождает 6 инвестиционных проектов в отрасли аквакультуры на общую сумму 503,6 млн рублей. В рамках проектов планируется создать 274 постоянных рабочих места», – рассказал руководитель корпорации.

Ворона добавил, что одна из акваферм находится в Черноморском районе в акватории озера Донузлав, «инвестор на площади 24 га организовал мидийно-устричную ферму, закупил мальков и оборудование, реконструировал технические сооружения. Ежегодно на подращивании у него находится 1,2 млн устриц. В дальнейшем из питомника они поступают на морскую ферму для доращивания до коммерческого размера».

По его словам, основная часть морепродуктов поставляется на материк, а также в крымские рестораны. Заявленный объем инвестиций в проект – 36,1 млн рублей.

Также 38,7 млн рублей инвестируют в создание рыбоводного хозяйства по выращиванию рыб осетровых и лососевых пород в Джанкойском районе.

Между тем ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

29.05 / В лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записалось почти 600 тыс. человек

19.07 / Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку

12.07 / Против Порошенко открыли еще четыре уголовных производства, Нидерланды подали иск против РФ. Главное за день

01.02 / В Мьянме произошел военный переворот, солдаты арестовали лидера страны

07.06 / “Прям помолодела”, “Родила – и похорошела”. Джанабаева показала, как выглядит через два месяца после родов

01.08 / Компания Huawei выпустила очень надежный умный замок для дверей

05.10 / В ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 16 человек

30.06 / Назван источник загрязнения Химкинского водохранилища

23.09 / Абэ выразил надежду на заключение мирного договора с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика