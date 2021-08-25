Компания Opel представила в Европе новый городской электрокар Opel Rocks-e

Немецкая марка Opel объявила о выходе новой компактной модели электрического кроссовера Rocks-e Tiny EV.

Данный автомобиль предназначается для молодых водителей, которые имеют водительское удостоверение от категории АМ. Данное ограничение предполагает возможность управления техникой с предельной скоростью 45 км в час. Вместе с тем производителю удалось выполнить электрокар достаточно современным, а его прообразом выступает модель Citroen Ami.

Электрический кроссовер имеет мотор на 8 л.с. мощности, а также обладает запасом хода на электротяге на 75 километров. Также указано, что автомобиль может заряжаться до 100% за 3,5 часа. Производитель не сообщил дату продаж и цену на электрокроссовер.