Компания Apple получила патент на датчик обезвоживания в умных часах

Компания Apple собирается расширить функционал своих умных часов за счет нового датчика обезвоживания организма. Как поясняют специалисты, многие люди принимают ежедневно неадекватное количество жидкости: либо слишком мало, либо слишком много. И это негативно влияет на состояние их организмов.

«Яблочная» компания уже получила патент на специальный датчик, который будет встроен в умные часы, выпускаемые под маркой данного производителя. Он позволит постоянно отслеживать уровень обезвоженности организма.

То есть, гаджет теперь станет полезным буквально для всех. Кто-то убедится, что с жидкостью в организме все нормально, другие – что ее не хватает или слишком много. И все смогут вести здоровый образ жизни.