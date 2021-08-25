“Выглядит офигительно”, “Кинематографично”. В сети показали барабанщика “Океану Ельзи”, продолжающего играть под дождем на “Олимпийском”
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“Как минимум кинематографично”, – прокомментировала она ролик.
“Природные спецэффекты”, – оценили видео фолловеры.
“Выглядит офигительно”, – отреагировали в сети.
https://www.facebook.com/victoriia.khomenko/videos/559235585518746/
Контекст:
Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.
В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.
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