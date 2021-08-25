“Выглядит офигительно”, “Кинематографично”. В сети показали барабанщика “Океану Ельзи”, продолжающего играть под дождем на “Олимпийском”

“Как минимум кинематографично”, – прокомментировала она ролик.

“Природные спецэффекты”, – оценили видео фолловеры.

“Выглядит офигительно”, – отреагировали в сети.

https://www.facebook.com/victoriia.khomenko/videos/559235585518746/

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.

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