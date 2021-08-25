 

В Кабуле начали использовать приложение Ehtesab, чтобы избежать угрозы “Талибана”

25.08.2021, 17:32, Новости дня
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Приложение показывает пользователям iPhone и Android обновления о чрезвычайных ситуациях в городе. Оно похоже на другую программу под названием Citizen, популярную в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ehtesab запустили в марте 2020 года, но актуальность приложение приобрело на фоне возрождения “Талибана”, пишет издание. 

Вахеди объяснила, что фактчекеры приложения (специалисты, проверяющие достоверность информации) просматривают социальные сети и отчеты пользователей, чтобы проверить наличие чрезвычайных ситуаций. Затем они рассылают уведомления пользователям.

20 сотрудников Ehtesab, многие из которых – женщины, вынуждены были работать из дома, чтобы избежать возможных репрессий со стороны талибов, отметило The New York Post. 

В частности, в понедельник 23 августа Ehtesab сообщил о перестрелке в кабульском аэропорту и о заторах на дорогах. Чтобы не привлекать внимание “Талибана”, приложение в предупреждениях о безопасности прямо не упоминает боевиков. Вместо того, чтобы писать об угрозе талибов на блокпосту, приложение предупреждает водителей о контрольно-пропускном пункте, из-за которого образовалась пробка.

В интерфейсе Ehtesab преобладают белый и синий цвета. Вахеди считает, что такие оттенки более успокаивающие и обнадеживающие.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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