На концерте в День Независимости “выступила” цифровая копия погибшего Кузьмы Скрябина

Вместо погибшего в 2015 году солиста группы Кузьмы Скрябина на экранах, установленных на сцене, появилась его огромная цифровая копия и исполнила песню “Люди, как корабли”.

“Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди, как Кузьма. Он был модный, любимый, признанный. И это не проходит до сих пор. Наоборот, во всех амплуа – певца, поэта, композитора, телеведущего, лидера мнений – нам Кузьмы очень не хватает. Потому при помощи технологий возвращаем его”, – сказал ведущий шоу.

ВИДЕОВидео: НОВИНИ.Апостроф TV / YouTube

Контекст:

Кузьма Скрябин (настоящее имя – Андрей Кузьменко) – украинский певец, лидер группы “Скрябін”, телеведущий и продюсер. Он погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года. Ему было 46 лет.

В октябре 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Кузьменко орденом “За заслуги” І степени. 17 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Кузьменко звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.

23 августа 2021 года в издании “ГОРДОН” вышло интервью с матерью Скрябина Ольгой Кузьменко, которая заявила, что после гибели сына его наследники не получают авторских отчислений, из-за чего она вынуждена была написать заявление в полицию.

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.

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