 

“Несостоятельный политик и не командный игрок”. В “Слуге народа” назвали предательством отказ партийца Котляра возглавить Кривой Рог

25.08.2021, 17:32, Новости дня
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Котляр как секретарь горсовета должен был до следующих выборов выполнять обязанности городского головы вместо погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Однако 25 августа Котляр отказался от своей должности 

“Я неоднократно слышал, что я первое лицо, заинтересованное в том, что произошло [с Павловым]. Я никогда в жизни не держался за должности, не делал поступков, за которые было бы стыдно… Если я останусь, буду все время чувствовать кровавые слова за своей спиной”, – сказал Котляр.

Вместо него секретарем горсовета и, соответственно, и.о. городского головы был избран бывший мэр города Юрий Вилкул. Фракция “Слуга народа” во время голосования покинула сессионный зал.

“Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством”, – считают в местной ячейке “Слуги народа”.

В партии подчеркнули, что Котляр не обсудил свое решение ни с депутатской фракцией “Слуги народа” в горсовете, ни с Криворожской городской организацией партии.

“Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, предав принципы нашей политической силы и президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок”, – заявили в местной ячейке партии.

В политсиле отметили, что фракция “Слуга народа” покинула сессионный зал, поскольку не видела смысла “наблюдать за политическим фарсом”.

https://www.facebook.com/zekryvyirih.2019/posts/4531801033518096

Контекст:

О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин “Сайга”) лежало рядом. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области рассматривают четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, а также доведение до самоубийства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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