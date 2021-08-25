 

Средиземноморская диета оказалась полезной при гипертонии и импотенции

25.08.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Известно, что у мужчин с артериальной гипертонией эректильная дисфункция (импотенция) развивается чаще, чем у их сверстников с нормальным давлением. Это происходит из-за поражения стенок мелких сосудов при гипертензии и последующего снижения кровотока в половом члене.

Ранее исследования демонстрировали, что средиземноморская диета способствует снижению артериального давления и продляет жизнь гипертоникам. В новой работе греческие ученые проверили, оказывает ли она положительное действие на мужчин среднего возраста с высоким делением и эректильной дисфункцией.

В исследовании приняли участие 250 мужчин, средний возраст которых был 56 лет. Все они страдали от гипертонии и эректильной дисфункции. Ученые разносторонне обследовали участников. При помощи опроса они оценили по 55-балльной шкале, насколько близок их рацион питания к средиземноморской диете. Также авторы определили физическую выносливость мужчин и проверили уровень тестостерона у них в крови.

Авторы исследования проверили функциональное состояние сердца и сосудов участников при помощи эхокардиографии. Они определили жесткость стенок артерий и другие важные показатели. Нарушения эрекции оценивали по 25-балльной шкале.

Ученые обнаружили, что у людей, питание которых было близким по составу к средиземноморской диете (показатель выше 29) были лучше кровоток в коронарных артериях, выше уровень тестостерона и более эластичные артерии. Эрекция у мужчин из этой группы тоже была лучше, ее показатель был выше 14.

«Хотя мы не изучали механизмы, нам кажется вероятным, что такой диетический паттерн может улучшать выносливость и потенцию, улучшая функцию сосудов и замедляя снижение уровня тестостерона, которое происходит со временем», – сказал Атанасиос Ангелис (Athanasios Angelis) из Афинского университета, соавтор исследования.

Исследование показывает, что средиземноморская диета может играть роль в сохранении нескольких параметров сосудистого здоровья и качества жизни у мужчин среднего возраста с гипертонией и эректильной дисфункцией, считает Ангелис.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / На майские выходные в России запретят продажу алкоголя

29.11 / В Кемеровской области продлили режим «черного неба»

06.08 / Глава Минобороны Шойгу: в Прибалтике создается информационное оружие против России

18.03 / «Юстиция Швейцарии действует в интересах Путина, и это скандал!»

24.07 / В базе TENAA появился новый бюджетный смартфон Nokia

13.07 / Личное: Где же так нагрешила Жанна?

18.02 / Насколько эффективен здоровый образ жизни в профилактике болезней сердца

13.03 / «Не переедать и много двигаться»: Теледоктор Мясников объяснил, как сохранить здоровье весной

13.08 / Мнение: Талибан поймал “Льва Герата”

27.01 / Политолог Алесин: Запад потерял рычаги давления на Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика