 

Александр Стефанович после смерти оставил наследство на 200 млн рублей

25.08.2021, 17:28, Разное
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Александр Стефанович после смерти оставил наследство на 200 миллионов рублей. Режиссер был полон сил и планировал дела на будущее, поэтому не оставил завещания.
Наследство состоит из двух квартир в центре столицы, загородного дома в поселке Власьево в Волоколамском районе, а также автомобиля. В частном коттедже Стефанович делал ремонт, который так и не успел закончить. Земельный участок с домом занимают территорию в два гектара, когда режиссер купил его, то вокруг строения почти ничего не было. Режиссер много сил и средств потратил на восстановление и благоустройство жилья и участка. В эфире программы «Пусть говорят» появилась некая девушка, которая заявила, что состояла в отношениях со Стефановичем, вместе с ним она приезжала на дачу и даже загорала в голом виде на веранде, однако соседка опровергла данные слова, отметив, что никогда не видела девушку в доме режиссера.

К слову, в эфире шоу прозвучали слова друга покойного Александра Валова, который заявил о существовании у Стефановича внебрачного сына. По словам приятеля режиссера, мальчик, вероятно, сможет претендовать на наследство отца.

Источник: www.starhit.ru



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