Создатели продолжения “Секса в большом городе” перенесли дату премьеры

Продолжение сериала “Секс в большом городе” And

Just Like That выйдет раньше, чем ожидалось. Интернет-сервис HBO Max обещал

выпустить новые эпизоды не раньше декабря 2021 года, однако теперь говорит, что

картина увидит свет уже осенью. Точную дату создатели озвучить пока не

решаются.

Отметим, в последнее время киношники активно подогревают

интерес аудитории к проекту. В Сеть постоянно попадают кадры со съемок шоу, созданные

якобы случайно. Противоречащие друг другу подробности сюжета проекта And Just

Like That постоянно “просачиваются” в СМИ, возбуждая любопытство

фанатов истории.

Например, на днях резонансным стал ролик, в котором

статисты, работающие на площадке нового “Секса в большом городе”, облачены

в траурные наряды – на мужчинах темные костюмы, а на женщинах черные платья и шляпки

с вуалями в тон. Поклонники пришли к выводу, что киношники снимают сцену

похорон, возможно, кто-то из героев картины умрет.

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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Напомним, в And Just Like That снимаются три звезды оригинального шоу – Кристин Дэвис, Сара

Джессика Паркер, Синтия Никсон. Четвертая актриса, игравшая героиню Саманту Ким

Кэттролл, от участия в продолжении отказалась. Кэттролл не смогли заманить в

проект даже высоким гонораром.