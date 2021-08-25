 

Создатели продолжения “Секса в большом городе” перенесли дату премьеры

25.08.2021, 17:22, Разное
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Продолжение сериала “Секс в большом городе” And
Just Like That выйдет раньше, чем ожидалось. Интернет-сервис HBO Max обещал
выпустить новые эпизоды не раньше декабря 2021 года, однако теперь говорит, что
картина увидит свет уже осенью. Точную дату создатели озвучить пока не
решаются.

Отметим, в последнее время киношники активно подогревают
интерес аудитории к проекту. В Сеть постоянно попадают кадры со съемок шоу, созданные
якобы случайно. Противоречащие друг другу подробности сюжета проекта And Just
Like That постоянно “просачиваются” в СМИ, возбуждая любопытство
фанатов истории.

Например, на днях резонансным стал ролик, в котором
статисты, работающие на площадке нового “Секса в большом городе”, облачены
в траурные наряды – на мужчинах темные костюмы, а на женщинах черные платья и шляпки
с вуалями в тон. Поклонники пришли к выводу, что киношники снимают сцену
похорон, возможно, кто-то из героев картины умрет.

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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Напомним, в And Just Like That снимаются три звезды оригинального шоу – Кристин Дэвис, Сара
Джессика Паркер, Синтия Никсон. Четвертая актриса, игравшая героиню Саманту Ким
Кэттролл, от участия в продолжении отказалась. Кэттролл не смогли заманить в
проект даже высоким гонораром.



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