Россия эвакуирует украинских наёмников, застрявших в Кабуле, в Луганск

Бойцы украинских ЧВК, которые не могут выбраться из захваченного талибами* Афганистана, смогут вернуться на родину благодаря помощи российским военным. Спецборт Минобороны доставит наёмников на территорию Луганской области.

Командующий спецоперацией в Афганистане подполковник Игорь Щербатов рассказал, что украинцы восприняли эту новость без воодушевления и попросили оставить их в Афганистане, однако отменить назначенный рейс не представляется возможным. Командование российских войск не приняло доводы украинской стороны о том, что Луганск является частью ЛНР, поскольку согласно международному праву и украинскому законодательству Луганская область в полном составе является частью Украины.

«Конечно, не все хотят из тёплых стран возвращаться на родину. Но придётся. Всего два месяца назад я общался с этими парнями, и они доказывали мне, что Луганск – это Украина. Очень красноречивые, чертяки. Убедили меня. Теперь пытаются убедить в обратном, но карте, как говорится, место. Наши талибские партнёры уже сообщили нам, что если наёмников не вышлют в Луганск, они сами отправят их в Джаханнам. Я не знаю, где это, но явно не на территории Украины», – пояснил подполковник Щербатов.

* Талибан – запрещённая в РФ террористическая организация

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