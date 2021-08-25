Симпатичный поводок из прочной ленты и ткани. Он яркий и очень удобный

Выгуливать собаку – одно из моих любимых занятий. Эти животные любят природу и исследуют каждый уголок. Поводок необходим для любого владельца домашнего животного. Если его не использовать, то любопытное создание просто убежит от вас, а затем потеряется. А это вам не нужно. Думаете, что обычный поводок из магазина скучно выглядит? Тогда эта статься вам точно понадобится. Даже нашим питомцам нудно что-то особенное и неповторимое.

Сшейте поводок из ленточки и ткани, чтобы создать индивидуальный аксессуар для вашего любимого питомца. Если не знаете, как именно его смастерить своими руками, то читайте дальше.

Необходимые материалы

Для того чтобы изготовить стильный поводок, вам обязательно нужно вооружиться следующим:

лента (ширина и длина на ваше усмотрение);28 кусочков ткани (каждый отрезок должен быть размером 7Х14 сантиметров);металлический карабин.

После того как вы все приготовили, вы можете приступать к работе.

Подробная инструкция

Изготовить аксессуар очень просто. Вам не нужно быть профессиональной швеей. Сшейте все кусочки ткани встык, чтобы получился один длинный кусок.

1) Сложите на треть и прогладьте.

2) Сложите стороны в стык по центру и еще раз прогладьте.

3) Сложите пополам и прогладьте.

Если вы будете делать все так, как показано на фотографиях, то вы точно не ошибетесь. Кстати, чтобы вам было проще, сделайте отметки карандашом на материале.

4) Заправьте концы и прогладьте.

5) Застрочите ваш будущий поводок с обеих сторон.

6) Взяв обрезки ленты, сшейте их встык, чтобы получилась длинная полоска, равная длине поводка.

7) Поместите в центр поводка и пришейте обе стороны, подвернув концы, скрывая необработанный край.

8) Закрепите карабин с одной стороны, а затем застрочите получившуюся петельку.

9) Чтобы смастерить ручку, просто загните другой конец на 18 сантиметров и застрочите.

Все готово. Теперь у вашего любимца появился стильный яркий поводок.