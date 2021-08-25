«Мужики чуть выпили — и давай бабахнем»

Кто и как управляет войной в Донбассе семь лет спустя: исследование «Новой».

Сепаратисты Донбасса во время инспекционной поездки наблюдателей ОБСЕ в пригороде Донецка. 2019 год. Фото: EPA

30 лет назад Украина стала независимой. К этой дате страна подошла с тяжелым территориальным конфликтом. Весной в Донбассе нарушилось крупнейшее перемирие ― российские и мировые СМИ всерьез заговорили о возможности полномасштабной войны РФ и Украины. Сейчас в Донбассе снова стреляют: режим тишины нарушается в 6,5 раз чаще, чем год назад.

«Новая» собрала и проанализировала две тысячи отчетов миссии ОБСЕ в Украине, которые показывают: к сегодняшнему дню конфликт приобрел полностью управляемый характер. Мы изучили на данных, как фронт реагировал на убийство Моторолы и Гиви, зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной, и связаны ли обстрелы в Донбассе с переговорами в высоких кабинетах.

Теплой августовской ночью 2014 года на одном из перекрестков в центре Донецка остановилась бронированная машина ОБСЕ. Загорелся зеленый, но машина не тронулась. За несколько секунд ее окружили люди в камуфляже и направили на водителя автоматы, пистолеты и гранатометы. В машине был наблюдатель специальной миссии Илья Степаненко (имя изменено по просьбе героя). Среди нападавших — человек с позывным «Гюрза», подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении «Боинга» МН17.

«В этот момент на перекрестке появилось такси, — вспоминает Илья. — Водитель посмотрел на меня сумасшедшим взглядом. Они повернулись и начали стрелять в эту машину. Чтобы таксиста не убили, я открыл дверь и вышел».

Илью ударили прикладом по затылку, повалили на асфальт и накинули мешок на голову. А затем — закинули в кузов машины. «Как сейчас помню, лежал животом на гранатах, снарядах, прямо их животом чувствовал», — говорит Илья.

Его продержали в плену больше суток. за каждое слово били прикладом по голове. А потом — просто высадили на том же перекрестке. Сказали: «Братан, извини, ошибка вышла».

По словам Ильи, вопрос об освобождении наблюдателя решался через Москву.

Забытая война

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда входит и Россия, следит за конфликтом на востоке Украины с самого начала — с весны 2014 года. За это время наблюдателей не раз захватывали в заложники, обстреливали, сжигали их машины. Несколько офицеров миссии погибли.

Мы выгрузили с сайта ОБСЕ и распознали более двух тысяч pdf-файлов с данными об обстрелах. С помощью этих данных мы изучили, как развивался конфликт в Донбассе все эти годы и почему на фронте регулярно случаются обострения.

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