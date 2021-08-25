 

Бывший возлюбленный Равшаны Курковой Илья Бачурин поздравил ее с рождением сына

25.08.2021, 16:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минувшие выходные одна из самых закрытых в плане личной жизни звезд российского кино Равшана Куркова отпраздновала свой день рождения – 22 августа ей исполнился 41 год. В этот день актриса рассказала, что год назад стала матерью, и опубликовала первые фотографии с сыном Гаспаром, рожденного, предположительно, суррогатной матерью. Отцом ребенка стал совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян.

Мое сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый, — написала она.

С пополнением актрису поздравили десятки звездных коллег и друзей. Спустя два дня рождения у Равшаны ребенка прокомментировал и ее бывший возлюбленный, продюсер Илья Бачурин. Вчера, 24 августа, во время премьерного показа сериала “Коса” в рамках фестиваля Strelka Film Festival by Kion он пообщался с журналистами и сказал:

Такие события всегда радость, это жизнь во всем ее многообразии, — цитируют продюсера журналисты издания Teleprogramma.pro. 

Также Бачурин подчеркнул, что поздравил бывшую возлюбленную с пополнением в семье лично.

Равшана Куркова с сыном

Напомним, Равшана Куркова и Илья Бачурин познакомились в 2012 году на закрытии кинофестиваля “Кинотавр” в Сочи. “Искра между нами пробежала сразу, но загорелось все только месяцев через восемь после первой встречи, когда мы оба стали свободными. Для меня это принципиальный вопрос”, – рассказывала Равшана в интервью HELLO! в 2015 году. Слухи об их расставании появились в СМИ весной 2016-го, а в начале мая актриса лично подтвердила HELLO.RU разрыв с гендиректором “Главкино” Ильей Бачуриным. Они были вместе три с половиной года.

Да, это правда, мы с Ильей расстались, но я никак это не комментирую, – сообщила  HELLO.RU Равшана Куркова.

Равшана Куркова и Илья Бачурин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Скандалы: Закончено следствие по делу об «идеальном убийстве»

06.05 / Кристина Асмус поделилась спортивными успехами дочери: видео

28.06 / Маме неловко – Личное мнение

23.06 / Мнение: Укол в ватку

21.07 / Ученые доказали существование скрытых активных вулканов на Венере

19.05 / С возрастом волосы становятся тонкими и ломкими: 10 модных коротких стрижек для дам среднего возраста, которые решат проблему

13.10 / “Никого так не любила”: Лариса Гузеева во вторую годовщину смерти смерти матери почтила ее память

02.07 / Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

04.07 / Ученые создали новый метод лечения рака мозга

23.08 / Она первая исполнила в СССР песню “Бесаме мучо”, и это сыграло с ней злую шутку: за что критиковали Ружену Сикору

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика