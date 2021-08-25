Бывший возлюбленный Равшаны Курковой Илья Бачурин поздравил ее с рождением сына

В минувшие выходные одна из самых закрытых в плане личной жизни звезд российского кино Равшана Куркова отпраздновала свой день рождения – 22 августа ей исполнился 41 год. В этот день актриса рассказала, что год назад стала матерью, и опубликовала первые фотографии с сыном Гаспаром, рожденного, предположительно, суррогатной матерью. Отцом ребенка стал совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян.

Мое сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый, — написала она.

С пополнением актрису поздравили десятки звездных коллег и друзей. Спустя два дня рождения у Равшаны ребенка прокомментировал и ее бывший возлюбленный, продюсер Илья Бачурин. Вчера, 24 августа, во время премьерного показа сериала “Коса” в рамках фестиваля Strelka Film Festival by Kion он пообщался с журналистами и сказал:

Такие события всегда радость, это жизнь во всем ее многообразии, — цитируют продюсера журналисты издания Teleprogramma.pro.

Также Бачурин подчеркнул, что поздравил бывшую возлюбленную с пополнением в семье лично.

Равшана Куркова с сыном

Напомним, Равшана Куркова и Илья Бачурин познакомились в 2012 году на закрытии кинофестиваля “Кинотавр” в Сочи. “Искра между нами пробежала сразу, но загорелось все только месяцев через восемь после первой встречи, когда мы оба стали свободными. Для меня это принципиальный вопрос”, – рассказывала Равшана в интервью HELLO! в 2015 году. Слухи об их расставании появились в СМИ весной 2016-го, а в начале мая актриса лично подтвердила HELLO.RU разрыв с гендиректором “Главкино” Ильей Бачуриным. Они были вместе три с половиной года.

Да, это правда, мы с Ильей расстались, но я никак это не комментирую, – сообщила HELLO.RU Равшана Куркова.

Равшана Куркова и Илья Бачурин