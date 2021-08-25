Минздрав рекомендовал свести к минимуму использование кондиционеров в условиях COVID

В условиях COVID-19 использование комнатных кондиционеров в общественных местах стоит свести к минимуму, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей (магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и т. д.) использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах», – приводятся его слова в Facebook Минздрава.

По его словам, высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля.

«Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски», – заключил Чуланов.

Ранее Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации.