Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2»

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, сообщил глава ГТС Украины Сергей Макогон.

«Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком–2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет».

Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа.

Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза.

Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах.

Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.