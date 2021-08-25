Российский самолет доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана

Самолет Минобороны РФ совершил посадку на аэродром Гиссар в Таджикистане с гражданами этой страны, которые были эвакуированы из Афганистана, сообщили в Минобороны России.

«Самолет военно-транспортной авиации Минобороны РФ совершил посадку на аэродроме города Гиссар Республики Таджикистан, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Также два самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ доставили из Афганистана в город Кант Киргизии граждан республики.

Ранее из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа.