 

Продажи нового седана Kia Cerato начнутся на рынке РФ 8 сентября 2021 года

25.08.2021, 16:40, Новости дня
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Южнокорейский бренд Kia анонсировал выход на рынке РФ обновленной версии популярного седана Cerato.

Вместе с тем в офисе компании сообщили, что продажи седана Cerato на отечественном рынке начнутся с 8 сентября, тогда как комплектации и прайс на автомобиль пока не озвучены. Кроме того, модернизированный седан Cerato обладает стильными бамперами, новой радиаторной решеткой, а также стильным значком бренда.

 Изменения коснулись интерьера салона, где задействовали более дорогие материалы отделки и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Среди новшеств также указали электронный стояночный тормоз, а также расширенные системы безопасности для водителя и пассажиров в модернизированном седане Cerato.



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