Продажи нового седана Kia Cerato начнутся на рынке РФ 8 сентября 2021 года

Южнокорейский бренд Kia анонсировал выход на рынке РФ обновленной версии популярного седана Cerato.

Вместе с тем в офисе компании сообщили, что продажи седана Cerato на отечественном рынке начнутся с 8 сентября, тогда как комплектации и прайс на автомобиль пока не озвучены. Кроме того, модернизированный седан Cerato обладает стильными бамперами, новой радиаторной решеткой, а также стильным значком бренда.

Изменения коснулись интерьера салона, где задействовали более дорогие материалы отделки и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Среди новшеств также указали электронный стояночный тормоз, а также расширенные системы безопасности для водителя и пассажиров в модернизированном седане Cerato.