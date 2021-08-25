Внедорожник Haval Big Dog выйдет на рынок РФ под новым именем Dargo

Китайский автогигант Haval объявил о намерении презентовать внедорожник Haval Big Dog для российского рынка.

На данный момент известно, что автомобиль появится у местных дилеров под названием Dargo. Серийная сборка осуществляется в Китае, откуда и будут осуществляться поставки модели. Кроме того, модернизированный внедорожник имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель в базовой комплектации. Предполагается, что автомобиль получит и более мощные модификации.

Представители китайской марки пока не сообщают стоимость данной модели, однако указано, что ценник на внедорожник в Китае достигает 120 тысяч юаней за начальную версию. Остальные достоинства пока не раскрыты до выхода в свободную продажу.