 

Внедорожник Haval Big Dog выйдет на рынок РФ под новым именем Dargo

25.08.2021, 16:40, Новости дня
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Китайский автогигант Haval объявил о намерении презентовать внедорожник Haval Big Dog для российского рынка.

На данный момент известно, что автомобиль появится у местных дилеров под названием Dargo. Серийная сборка осуществляется в Китае, откуда и будут осуществляться поставки модели. Кроме того, модернизированный внедорожник имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель в базовой комплектации. Предполагается, что автомобиль получит и более мощные модификации.

Представители китайской марки пока не сообщают стоимость данной модели, однако указано, что ценник на внедорожник в Китае достигает 120 тысяч юаней за начальную версию. Остальные достоинства пока не раскрыты до выхода в свободную продажу.



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