 

Facebook возвращает в основное приложение голосовые звонки

25.08.2021, 16:40, Новости дня
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Для пользователей соцсети Facebook это хорошая новость. Разработчик решил вернуть в основное приложение возможность осуществлять голосовые и видеозвонки. При этом для переписки текстовыми сообщениями придется переходить в Messenger.

Изменения начали внедрять с Соединенных Штатов. Однако вскоре доступ к указанным функциям получат пользователи по всем миру.

Напомним, что в первой половине прошлого десятилетия посылать голосовые и видеосообщения в «Фейсбуке» было значительно проще. Но в 2014 году администрация ресурса решила, что Messenger нужно превратить в отдельное приложение. Таким образом, для пользователей создали дополнительные неудобства, что, разумеется, никому не понравилось.



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