Facebook возвращает в основное приложение голосовые звонки

Для пользователей соцсети Facebook это хорошая новость. Разработчик решил вернуть в основное приложение возможность осуществлять голосовые и видеозвонки. При этом для переписки текстовыми сообщениями придется переходить в Messenger.

Изменения начали внедрять с Соединенных Штатов. Однако вскоре доступ к указанным функциям получат пользователи по всем миру.

Напомним, что в первой половине прошлого десятилетия посылать голосовые и видеосообщения в «Фейсбуке» было значительно проще. Но в 2014 году администрация ресурса решила, что Messenger нужно превратить в отдельное приложение. Таким образом, для пользователей создали дополнительные неудобства, что, разумеется, никому не понравилось.