 

Глава Минфина Украины заявил, что к работе таможни “остаются вопросы”, но он готов поддержать главу Гостаможслужбы

25.08.2021, 16:38, Новости дня
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После того как руководитель налоговой Алексей Любченко занял пост первого вице-премьера – министра экономики Украины, и.о. главы службы стал его заместитель Евгений Олейников, объявлен конкурс на должность главы. Марченко отметил, что доволен работой Олейникова.

“В целом командой Госналоговой я доволен. Это одна из наиболее профессиональных команд во всей Украине. С таможней сложнее, но Павла Рябикина, главу Гостаможни, я готов поддержать – уже даже то, что он взялся за столь сложную сферу, заслуживает уважения”, – считает министр.

Он добавил, что, хотя у Минфина остаются вопросы к результатам работы таможни и ее реформирования, было сложно найти человека “не из системы”, который был бы готов взять на себя ответственность за работу таможни.

Контекст:

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

Генерального директора Международного аэропорта Борисполь Рябикина назначили главой Государственной таможенной службы Украины 18 ноября 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.

В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Владимир Зеленский и заявил, что украинская таможня должна “перестать быть кормушкой для коррупционеров”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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