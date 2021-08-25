 

Глава “Роскосмоса” объявил о планах запустить на орбиту Земли мышей, гекконов и “разных насекомых”

25.08.2021, 16:38, Новости дня
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“У нас запланирована миссия очень важная “Бион-2″ на рубеже 23-24 года, возвращаемый аппарат, на котором полетят у нас мышки, гекконы, разные насекомые, мухи-дрозофилы и так далее. Почему они летят? Они летят на ту орбиту, на которой мы планируем разместить российскую орбитальную служебную станцию”, – сказал он.

Глава “Роскосмоса” объяснил, что речь идет о “более радиационно нагруженной орбите, так называемой солнечно-синхронной”.

“И, прежде чем отправить туда людей, мы, конечно, проводим такого рода биологические эксперименты”, – объяснил Рогозин.

Он подчеркнул, что “лабораторные животные играют колоссальную роль там, где речь идет о том, чтобы выяснить все то, что представляет собой угрозу для человека”.

Контекст:

31 июля на совещании в “Роскосмосе” пришли к выводу, что нужно создавать свою собственную орбитальную станцию, так как собранная в конце прошлого века Международная космическая станция уже вырабатывает свой ресурс. Название станции в РФ уже придумали – РОСС (Российская орбитальная служебная станция).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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