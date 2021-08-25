 

Эксперт о мировых ценах на сырьевые ресурсы: Даже малозаметная новость может привести к резким изменениям

25.08.2021, 16:38, Новости дня
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“Сейчас цены на сырьевые товары относительно стабильны. На мой взгляд, это, скорее, хорошая новость. Поскольку после очень быстрого роста весной существовали небезосновательные подозрения, что речь идет об очередном пузыре. Однако это не дает повода прогнозировать дальнейший рост или, наоборот, падение мировых цен на сырье. Даже малозаметная новость может привести к резким изменениям, поскольку психологический фактор играет очень существенную роль на биржевых торгах”, –  сказала Волуйчак.

Контекст:

Фьючерсы на железную руду с 62% содержанием железа в Сингапуре в середине августа подешевели до минимального за восемь месяцев значения – до $134 за тонну, на Даляньской сырьевой бирже цена фьючерсов на торгах в четверг опустилась на 6,2%, сообщил Bloomberg. 

После периода роста цен на продукцию аграрного и металлургического секторов снижение котировок является нормальным и к уменьшению поступлений должны быть готовы как компании, так и правительство, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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