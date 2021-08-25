 

Арестович сказал, кто возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ 26 августа

25.08.2021, 16:38, Новости дня
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Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию. По словам Арестовича, он все еще лечится после перенесенной операции.

Спикер украинской делегации добавил, что пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.

Резников уже заменял Кравчука на заседании ТКГ 21 июля этого года.  

Контекст:

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

Общественное 1 июля со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщило, что он пока не будет принимать участия в работе ТКГ из-за перенесенной операции.

В конце июля стало известно, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. На фоне напряженных отношений Украины и Беларуси Кравчук в апреле 2021 года заявил, что уволится из ТКГ, если Минск останется местом для проведения переговоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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