“Это было нереально круто”. Дорофеева на “Олимпийском” спела украинскую народную песню под гитару и барабаны. Видео

Дорофеева вышла на сцену в неоновом обтягивающем костюме желтого цвета. Артистка исполнила украинскую народную песню “Ой, там на горі”.

“Это большая честь вдохнуть в нее новое звучание с гитарным соло, ансамблем, скрипками и барабанами! С огромным удовольствием пригласила своих финалистов из “Голосу країни” снова разделить сцену и спеть для “Олимпийского” и миллионов зрителей”, – прокомментировала певица свое выступление.

“Это было нереально круто”, – поделились эмоциями поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Концерт ко Дню Независимости длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

В концерте приняли участие более 30 украинских исполнителей и групп – звезды эстрады, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Среди них – Сергей Бабкин, группа Go-A, Тина Кароль, Brutto, Джамала, Олег Винник и другие. Украинская певица Наталья Могилевская появилась на сцене на гигантской светящейся птице, а Оля Полякова пела в парике и платье, сделанных из перьев.

—