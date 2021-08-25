Восстановить форму после родов сложно даже при хорошей физической подготовке



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Ученые из больницы Martin Army Community Hospital для военнослужащих наблюдали за 460 женщинами, которые забеременели во время прохождения службы в армии. Все участницы исследования были в хорошей физической форме и регулярно занимались фитнесом во время беременности, а спустя 12 недель после родов вернулись к тренировкам в полном объеме.

Авторы исследования отметили, что все женщины прилагали много усилий для того, чтобы как можно скорее вернуться в прежнюю форму. Через год после рождения ребенка участницы сдали обязательные тесты физической подготовки армии США, которые включают приседания, отжимания и бег на дистанцию 3,2 километра.

Оказалось, что лишь 30% женщин сумели получить такие же баллы, как и до беременности. Спустя три года после родов к прежним показателям физической подготовки вернулись 75% участниц.

По словам авторов исследования, особенно тяжело участницам было возвращаться к приседаниям, поскольку мышцы живота сильно растягиваются во время беременности — показатели снизились в среднем на 10%. Им также было сложнее бегать из-за лишнего веса. При этом показатели отжиманий довольно быстро восстанавливались, поскольку мышцы плеч и груди очень быстро возвращались в прежнюю форму

«Снижение работоспособности в послеродовом периоде связано не с конкретными состояниями или осложнениями, а скорее с общим нарушением физической формы, влияющим на силу, анаэробную и аэробную способность до, во время и после беременности у здоровых активных женщин», — написали авторы исследования

Ученые также отметили, что грудное вскармливание способствует снижению веса: участницы исследования, кормившие грудью, избавились от лишних килограммов значительно быстрее по сравнению с женщинами, которые предпочли искусственное кормление.