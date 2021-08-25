Доктор Мясников рассказал о последствиях злоупотребление обезболивающими

Доктор Александр Мясников рассказал, какими могут быть последствия злоупотребления обезболивающими препаратами. Как оказалось, средства от смазмов и дискомфорта могут дать обратный эффект, только усилив болевые ощущения.

После употребления средства от головной боли, оно может только усилиться из-за действия слишком большой дозы препарата. Могут влиять анестетики и на работу тех, или иных рецепторов, реагирующих на дискомфорт. Из-за этого подобные пилюли и капсулы могут далее просто стать недейственными для человека.

Большое количество любых медикаментов влияет на работу внутренних органов. Также происходит и с обезболивающими лекарствами. Чрезмерное количество анестетиков и спазмолитиков способно вывести из строя органы восприятия болевых ощущений. Рецепторы перестраиваются и перестают адекватно отвечать на раздражающие факторы. Из-за этого нередко человек после приема таких средств испытывает головную боль медикаментозного характера. При неврологической боли лучше обратиться в больницу, где врач припишет антидепрессанты на подобие амитриптилина.

Источник: smotrim.ru