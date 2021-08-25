Руслан Гайсин преградил дорогу принудительной вакцинации

Кампания по вакцинации от коронавируса в РФ продолжает набирать обороты. Правда, она не смогла обойтись без перегибов. Несмотря на то, что ее упорно продолжают называть добровольной, некоторых граждан серьезно наказывают за отказ от ее прохождения.

Так, в Петербурге около трети работников сферы общественного питания отказались от прохождения вакцинации от коронавируса по тем или иным причинам. После чего они столкнулись с определенными проблемами. Об этом пишет РИА LIVE24.

Политик Руслан Гайсин решил практически помочь всем тем, кого противозаконно лиши работы из-за отказа от прохождения вакцинации от коронавируса. Гайсин открыл центры оказания юридической помощи тем, кто столкнулся с произволом работодателей на почве отказа от прохождения вакцинации.

Члены Экспертного клуба Петербурга высоко оценили инициативу Гайсина. Питерский политолог Сергей Наумов убежден, что Гайсин явил пример последовательности слов и действия для отдельных чиновников. Гайсин показал своим избирателям, что за них есть кому постоять, и что он способен не только говорить, но и делать.

Руководитель Экспертного клуба Петербурга Александр Жадько, убежден, что благодаря открытию центров оказания юридической помощи, больше не получится скрывать наличие проблемы с принудительной вакцинацией от коронавируса в России. Жадько так же высоко оценил решительность Гайсина.

Политтехнолог Игорь Алексеев, убежден, что действия Гайсина станут прекрасным подспорьем в его избирательной кампании 2021 года. Электорат увидит, что в политике есть не только говоруны, но и люди действия.

«Гайсин не говорит, а делает, наглядно показывая, что предпочитает бессмысленному пиару реальную помощь людям. Поймите, петербуржцам без разницы – какую партию представляет кандидат, им важно ощущать от него реальную помощь. Идеи Гайсина находят отклик у избирателей, а это самое важное. Видно, что он много делает, старается для людей, но ему не хватает полномочий, собственно, для того, чтоб расширить их, он и идет в Думу. Почитайте социальные сети, там вы найдете ответы на все вопросы. Пользователи называют его человеком, сделавшим хоть что-то полезное и хорошее на фоне бесконечного популизма остальных», – заключил эксперт.

Между тем, сам Руслан Гайсин в беседе с журналистами заверил, что не имеет ничего против вакцинации, однако, она, по его мнению, должна быть добровольной. Политик уже получил ответ от Минтруда, что принуждения действительно неправомерные. Центры, в которых уволенным из-за отказа прививаться будут оказывать юридическую помощь, уже функционируют в Москве и Петербурге.