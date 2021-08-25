День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа

История святых

Для того, чтобы лучше понять, какой сегодня православный праздник, необходимо немного углубиться в историю. Мученик Аникита был военным сановником при императоре Диоклитиане. Аникита решил обличить правителя, который установил на городской площади орудие казни для христиан. Разгневанный император приказал подвергнуть Аникиту жестоким пыткам. Мученика бросали диким зверям, ему пытались отсечь голову, палили огнем, окунали в котел с кипящим оловом, но Аникита оставался цел и невредим, зато его палачи-язычники погибали. Поддержал Аникиту и его племянник Фотий. Тогда император приказал заточить мучеников тюрьму и требовал, чтобы мужчины поклонились языческим богам. Когда святые отказались это сделать, их сожгли в огромной печи. Мужчины скончались с молитвой на устах, но их тела при этом совсем не пострадали от огня. Трагическая гибель мучеников произошла в 305 году.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 АВГУСТА

Верующие люди, которые знают, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, придерживаются в этот день определенных правил. 25 августа нужно опасаться любых ссор: особенно не стоит конфликтовать с близкими, так как это может привести к долгой разлуке.

Если в этот день православные разжигают костер где-нибудь на природе, традиция не разрешает им передавать ребенку еду через костер. В противном случае малыш может вырасти вором.

Также, вспомнив какой сегодня православный праздник, не стоит устраивать шумных гуляний, которые предполагают распитие алкогольных напитков. Нарушение этого запрета может привести к возникновению проблем со здоровьем.

ПРИМЕТЫ

25 августа верующие всегда пристально следили за погодой, а помогали им в этом различные приметы. Так, если в такой православный праздник, как сегодня, идет дождь, то стоит ожидать короткого бабьего лета, если же погода ясная, то вскоре уродится много белых грибов. Если 25 августа петухи теряют перья, то стоит ждать затяжной осени, а если кошка долга умывается, то непременно выглянет солнце.

ТРАДИЦИИ

Издавна в 25-ый день августа люди избегали ходить на чердак, чтобы избежать встречи с проказничающим домовым.

Молодая девушка, зная какой сегодня церковный праздник, никогда в этот день не пойдет в храм – в противном случае она никогда не выйдет замуж.

Есть и еще одно интересное поверье для этого дня: если положить под подушку белый носовой платок, то во сне можно встретить своего суженого.

ИМЕНИНЫ

Православный праздник сегодня чествует таких именинников, как Василий, Алексей, Памфил, Степан, Леонид, Герман, Илья, Ефим, Петр, Яков.