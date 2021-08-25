Мнение: Как выявить русофоба с точки зрения Хинштейна!



Евреистый человек-единоросс Хинштейн предложил законопроект, по которому должны ограничить въезд в РФ для русофобов. Казалось бы, что могло пойти не так? Как водится в Российской Федерации, не так пошло все. Русских в законопроекте стараются не упоминать, а под «русофобами» подразумеваются антисемиты, дедоеды, нацисты, ревизионисты, онанисты и вообще кто угодно, кроме собственно самих русофобов.

Смотрите сами. В законопроекте прямо перечислены те, кому предлагают запретить въезд. Смотрите и попробуйте среди них найти именно русофобов (да и вообще слово «русский» отыскать). Итак, иностранцы, которым Хинштейн хочет запретить въезд, делают следующее:

Возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;

Оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества;

Распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику);

Отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов

Тем временем, только официально в России находятся более 700 тысяч нелегалов. Решение о их депортации лично приостановил своим указом Владимир Путин. Потому что борьба с настоящими русофобами и этническими бандитами не нужна. Нужно просто не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. И антисемитизма. На этом стояла, стоит и будет стоять Российская Федерация. А вы все еще не хотите нормального русского царя (при царе с русофобами боролись только так https://www.youtube.com/watch?v=kyOsCRAqu9o&t=410s).

Large Visitor Globe

—