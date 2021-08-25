Ванга говорила, что определенные вещи могут принести в дом счастье: живые растения, мед и не только

Великая прорицательница Ванга за долгие годы своей жизни не только предсказала много удивительных событий, но и сумела помочь своими советами многим людям. Она рассказывала, что же нужно делать, чтобы поддерживать в доме положительную энергию, чувствовать себя в безопасности и отталкивать негатив. И оказывается, для этого не нужно ничего особенного. Достаточно, чтобы в жилище присутствовали некоторые вещи, которые являются источником силы, счастья, достатка и мудрости.

Точилка для ножей

Такая вещица, по словам Ванги, является символом обновления и очищения. Так что очень важно иметь в доме точилку для ножей, потому что она обладает огромноой силой и считается лучшим оружием против злых духов.

Подкова

Еще с древних времен считалось, что этот предмет дарит удачу. И по мнению Ванги, так оно и есть на самом деле. Подкова хорошо умеет привлекать положительную энергию. Так что, для того, чтобы заманить в дом удачу, нужно повесить у входа в дом подкову, и она будет сопутствовать всем домочадцам.

Чеснок

По словам прорицательницы, чеснок также принесет невероятную пользу. Это одно из самых эффективных растений-оберегов, отпугивающих злых духов. Его следует подвесить к потолку под крышей и положить в подвале или в углу входной двери. Ведь там, где есть чеснок, нет места ничему отрицательному.

Мед

Этот продукт является символом достатка и благополучия. Поэтому любому, кто хочет, чтобы его дом был полной чашей, хорошо иметь всегда в кладовой или погребе хотя бы одну баночку меда. Тем более, что его наличие в доме говорит о том, что все обитатели находятся под надежной защитой.

Яблоки

Ванга всегда говорила, что благополучие в доме начинается со спелых яблок. Эти плоды могут распознавать отрицательную энергию и сигнализировать об этом владельцев. Всего-то и нужно, что оставить разрезанное яблоко на ночь на столе, чтобы утром по нему понять все об энергетике вашего дома. Ведь если оно будет выглядеть намного хуже, то значит, пора очистить свой дом от негатива.

Английские булавки и колокольчики

Эти безделушки считаются прекрасной защитой от дурных мыслей и сглаза. Они “впитывают” в себя негативную энергию, защищая от нее всю семью. Эти вещицы следует поместить возле входной двери, а если они случайно начнут ржаветь – немедленно заменить.

Мыло

Этот предмет личной гигиены просто необходим в каждом доме. Причем, это должно быть самое обычное мыло без ароматизаторов и красителей. Оно поможет не только смыть недуги и болезни, но и отпугнуть злых духов. Этим мылом желательно ежедневно мыть руки, а оставшиеся от него небольшие кусочки следует рассыпать по самым темным углам дома, чтобы там не поселилась нечисть.

Церковные свечи и иконы

Эти вещи являются главным средством защиты. Ванга считала, что каждый православный христианин, у которого в доме есть иконостас с зажженными свечами, защищает себя и свой дом от всякого зла. Причем, делать это можно всего раз в неделю, а эффект будет просто потрясающий.

Зеркало

Великая пророчица также утверждала, что тот, у кого есть зеркало в доме, будет самым счастливым человеком. Правда, оно обязательно должно быть круглым и идеально чистым. И еще в зеркале не должен отражаться негатив в виде скандалов и ссор, так как это способствует накоплению тяжелой энергии.

Янтарь

Этот драгоценный камень считается не просто обычным украшением. Он также является прекрасным амулетом, привлекающим деньги и богатство. А еще он считается символом долголетия и здоровья, а все, у кого он есть дома, будут безмерно счастливы.

Живые растения

Цветы в горшках – это признак достатка. Ванга утверждала, что в каждом доме должен быть хотя бы одно живое растение, которое положительно повлияет на положение дел в этом жилище. А если растение зацветет и будет расти, то домочадцев будет ждать небывалый успех.