 

Французский маникюр теперь сделать намного проще: лайфхак для модниц

25.08.2021, 16:10, Разное
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Популярность французского маникюра не ослабевает. Все больше и больше женщин решаются на него. Оказалось, что такой дизайн можно сделать в домашних условиях, не посещая салон красоты. Как сделать французский маникюр?

Выполнить французский маникюр – задача не из легких. Провести ровную линию на кончике ногтя не всегда удается, поэтому большинство женщин доверяют себя профессионалам.

Раньше французский маникюр ассоциировался с ногтями нейтрального цвета и белой линией на их концах. Теперь он возвращается в моду в совершенно новой версии. Все чаще белый лак заменяют неоновым или пастельным.

Новый лайфхак показывает, что вы с легкостью можете сделать такой нейл-арт всего за несколько минут, и вам не нужно быть экспертом в этой области.

Вы можете опробовать этот способ самостоятельно, следуя инструкциям, приведенным ниже.

Самый быстрый френч

Что вам понадобится:

Силиконовый штамп средней жесткости для нейл-арта.Пигментированный лак или гель-лак.

Техника создания:

Подготовьте ногти, как если бы вы начинали обычный маникюр.Нанесите слой лака на силиконовый штамп. Старайтесь не касаться кожей геля.Под углом 45 градусов окуните ноготь в силиконовый штамп и нажмите им посильнее. Вставляйте кончик ногтя ровно настолько, насколько хотите, чтобы он был покрыт лаком.

Силиконовый штамп и гель-лак сделают всю работу по созданию французского маникюра.



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