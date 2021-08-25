Запишу голосовичок? – Личное мнение

Я совершенно точно знаю, что люди, записывающие голосовые сообщения, будут гореть в аду. Для них уготован отдельный круг преисподней — между развратниками/прелюбодеями и еретиками.

Пока я ещё не определилась, кто хуже.



Фото: Соцсети

Эти люди совершенно не понимают, что слушать их голосовые сообщения элементарно неудобно.

Ты — не одна. В транспорте, в офисе, в магазине, в театре. Или тупо потрахалась, а рядом лежит непонятное тело, которое посвящать в свои дела явно не стоит.

Но ему, птице Говоруну, совершенно похрен на твои неудобства. Ему надо сказать, необходимо наговорить, понимаешь? Нужно! У него же такие важные и многословные сообщения!

А ты должна слушать этот словесный понос. Из тысячи слов — одно по делу. И ладно бы — послушала, но когда ты будешь одна, чтобы не посвящать всех вокруг в свои тайны?

А ответ, как правило, нужен немедленно. Ты что, не прослушала?! Мне нужен ответ сейчас же!

Бороться просьбами, уговорами, взывать к совести и здравому смыслу этих людей бесполезно. Они — говоруны. Не исключено, что плохо учились в школе и их плохо воспитали родители. Они будут говорить. Говорить много. Говорить бесконечно.

С этим фактом необходимо просто смириться и найти для себя выход.

И я нашла — это наушники.

Самые лёгкие наушники в России — тюменские беспроводные CGPods HD.

Внешне модель очень похожа на Apple AirPods. Точно такой же форм-фактор с выносным микрофоном. И микрофон у CGPods HD прямо тот же, с того же завода, что и Apple. Так что голосовые сообщения можно не только прослушивать, но и записывать — речь CGPods передают безупречно чисто.

Эти тюменские наушники очень маленькие и очень лёгкие — весят всего по 2 грамма. В 2,5 раза легче, чем вес Apple AirPods — те весят по 5! CGPods HD вообще самые лёгкие наушники в России. Даже от ношения часами напролет в ушах нет дискомфорта, голова не болит. Но главное: цена у CGPods в 4 раза ниже — всего 3’500 рублей.

Вообще, у всех моделей тюменских CGPods есть свои уникальные фишечки. У модели CGPods Lite — самый маленький в мире кейс. Приятный на ощупь, похож на гальку. Или на коробку от дорогой ювелирки. Прикольно щелкает при закрытии, звук как у плёнки-пупырки. Настоящий кейс-антистресс! Настоящая изящная модель для женщин.

А CGPods 5.0 — наоборот настоящий брутальный кейс — настоящий брутальный технологический шедевр. Он из профессионального авиационного алюминия. Точно такого же алюминия, из которого строят боинги. Кейс, как и боинги, супер-прочный — выдерживает до 220 кг нагрузки. На него можно случайно (или специально) сесть, наступить, уронить что-то тяжелое. Наушники останутся целыми и невредимыми.

Выносливость кейса не из пальца высосана — футляр проверяли на гидравлическом прессе. К слову, кейс Apple AirPods давили тоже. Его сплющило уже при 84 кг. А на кейс CGPods не страшно сесть или даже наступить.

Особые фишки CGPods за 3’500 руб.:

• 20 ч без розетки — ровно такая же автономность, как у Apple AirPods.

• Такой же чистый и качественный звук, как у Apple AirPods.

• 11 команд для управления смартфоном с наушника (против 3-х команд у Apple AirPods).

• Влаго-защита. Тюменские CGPods можно мыть под краном от пыли, грязи и пота (после тренировок). В наушниках можно гулять под дождём, принимать душ и плавать в бассейне. А у дорогих американских Apple AirPods влаго-защиты НЕТ!

Немудрено, что недорогие и классные тюменские CGPods второй год подряд рвут все российские рейтинги продаж беспроводных наушников. Обгоняют даже популярные Huawei и Sony, именитый JBL!

Кстати, на АлиЭкспрессе можно увидеть ещё одну якобы «версию» тюменских CGPods — китайскую подделку. Внешне эта китайская пиратская копия очень похожа на оригинальные CGPods. Но начинки у наушников совершенно разные!

Смотрите:

• У тюменских CGPods дорогой микрофон с завода Apple, а у китайских подделок — дешёвый ноунейм.

• У CGPods хорошие и качественные динамики. Поэтому и звучат они отлично. У подделок дешёвый динамик, соответственно, и звук отвратительный.

• У CGPods идеальная синхронизация с устройством и есть влаго-защита. У китайских подделок – старый блютуз и никакой влаго-защиты нет.

Чтобы не наткнуться на китайскую подделку, не верьте китайским обзорам в интернете на китайские же подделки. Заказывать оригинальные тюменские CGPods можно в проверенных интернет-магазинах. А лучше всего на официальном сайте бренда cgpods.ru.

Продаются CGPods только онлайн, без накруток посредников и розничных магазинов типа М.Видео, в которых CGPods стоили бы в 2-3 раза дороже.

Так что 3’500 рублей — это честная прямая цена производителя. А с кодом MIRO0821 на скидку 200 рублей — ещё дешевле. Код действует при заказе на официальном сайте, где при покупке на CGPods дают гарантию 1 год (не ремонт, а замена). Есть доставка по России, в Украину и Беларусь. Вот вам ссылка на официальный сайт CGPods.

А теперь расскажите, как вы боритесь с голосовичками. Или сами производите их? Ну, тогда готовьтесь гореть в аду!

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