Ограниченные возможности? Ограничить!

Специальные условия для инвалидов на экзаменах: невозможно получить, трудно реализовать, итог плачевен.

Из года в год процедура проведения единого государственного экзамена вызывает много вопросов у детей с инвалидностью и их родителей. По закону каждому такому ребенку положены специальные условия, которые уравнивают их возможности с возможностями здоровых сверстников.

Для незрячих выпускников законом предусмотрены экзаменационные материалы, в которых печатный текст заменен алфавитом Брайля. Слабослышащим детям устанавливается специальная аппаратура для усиления звука. Экзаменуемым с нарушением различных двигательных функций полагается ассистент, который за них заполняет бланки ответов. И именно у этих экзаменуемых чаще всего возникают проблемы.

Выпускнице 11-го класса Лиде на экзамене была нужна помощь ассистента (он может переписывать в бланк с черновика как тестовую, так и письменную часть). Хотя у Лиды большие проблемы с руками (повышенный мышечный тонус и спастика в кистях), ей не удалось «выбить» помощника. На центральной психолого-медико-педагогической комиссии, в последней инстанции, посчитали, что если выпускница может хоть как-то выводить прописные буквы, то она в состоянии написать сочинение. Несмотря ни на что Лида все-таки решила пойти на экзамен:

«Я мечтала поступить в престижный вуз. 3 июня я писала экзамен по русскому языку. Тестовую часть экзамена я выполнила достаточно быстро. Потом я стала на черновике писать сочинение. Рука плохо меня слушалась, я закончила писать свое сочинение за 40 минут до окончания экзамена. Когда я с ужасом осознала, что не успею перенести текст на бланк ответов, меня начала бить дрожь. В итоге я успела переписать только два абзаца. Сочинение мне аннулировали».

Лида написала экзамен на 65 баллов, хотя надеялась на 90 с лишним. В этом году девушка уже не сможет поступить в престижный университет.

Однако если выпускнику удается получить спецусловия, то и они не гарантируют хорошего результата ЕГЭ.

Ассистентом имеет право быть только логопед-дефектолог или школьный психолог — то есть человек, который мало что понимает в профильных школьных предметах. По словам многих моих знакомых, которые сдавали экзамены таким образом по английскому языку и математике, они столкнулись с рядом сложностей.

Выпускникам помогали ассистенты, которые не знали даже английского алфавита — приходилось диктовать каждую букву.

То же самое происходило и с математикой. Экзаменуемые вынуждены были объяснять своим помощникам, как пишутся тригонометрические символы.

«Основная проблема заключалась в том, что к концу экзамена я был очень уставший. Следить за каждым движением руки ассистента у меня не было сил. Математику я написал хорошо, несмотря на небольшие неточности моего помощника в написании символов. А вот с английским языком получилось все иначе.

Тяжело мне далась письменная часть английского языка (письмо и эссе). Я печатал ответы на эти задания на компьютере. В рукописном варианте ассистент просто бы не разобрал мой почерк. Я много раз проверял свое письмо и эссе, ошибок не было. Я отдал ассистенту листы на переписывание и увидел, что ассистент делает много ошибок в словах. Тогда я начал диктовать слова по буквам. Когда пришел результат по английскому языку, я увидел, что ассистент при переписывании все же сделал несколько ошибок в обоих заданиях. Это существенно повлияло на баллы», — рассказал Ринат, выпускник этого года.

Ринат решил подать на апелляцию, но доказать ничего не смог: напечатанные черновики проверить нельзя, проверяется только рукописный текст. Эксперты бы сразу аннулировали работу.

Фото: РИА Новости

Мой личный опыт работы с ассистентом тоже оказался плачевным.

Однако проблема с ассистентом далеко не последняя. Я сдавала экзамен дома, как и в 9-м классе. За месяц до начала экзаменов я ознакомилась с правилами проведения ЕГЭ на дому (каждый год они меняются). Так вот, в комнате сдающего экзамен должны сидеть три человека, два наблюдателя и один ассистент. Должны быть установлены две камеры, полностью охватывающие комнату, без теневых зон. Никакой лишней информации быть не должно. Мои кубки, дипломы, фотографии, личные вещи были убраны с полок. Шкафы с зеркалами были завешены. За три дня до начала периода экзаменов организаторы повесили в моей комнате номер ППЭ (пункта проведения экзамена). Такой же код висел и на кухне. Там находился «штаб ППЭ». Там же сидели еще три человека, и тоже стояла камера.

Член ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) — главный человек в процессе приема экзаменов, согласно инструкции, может проверить все комнаты. Он осмотрел помещение, зашел в туалет, поднял коврик и ведро с водой. Согласно правилам, двое организаторов должны были сопровождать меня на территории ППЭ. Вся еда должна была стоять в прозрачных пакетах, бутылках, упаковках.

В дни экзаменов моя квартира превращалась в комнату интеллектуальных пыток.

В школах с организацией экзамена было не лучше. К ребятам, кому нужна была помощь ассистента, ежеминутно подходил член ГЭК. Он следил за каждым движением ассистента и выпускника. Ассистенту запрещалось смотреть в КИМы (контрольно-измерительные материалы) слишком долго. Когда у учеников заканчивались черновики, организатор ППЭ должен был отнести чистый лист бумаги в определенный кабинет, поставить на нем штамп. Время «хождения» организатора входило во время экзамена. Эти минуты для детей с инвалидностью, у которых есть проблемы с мелкой моторикой, сыграли большую роль, они не все успели закончить работу.

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Как бороться с ошибками на ЕГЭ

Конечно, были выпускники, которые все же успели дописать экзамен. Однако, как правило, при проверке экзаменационных работ эксперты видят ошибки даже там, где их нет. В такой ситуации многие ученики начинают возмущаться, идут на апелляцию. Но если обычным людям доказать свою правоту сложно, то выпускникам с ограниченными возможностями отстоять свою точку зрения еще сложнее.

Дело в том, что во время апелляции ученик должен общаться с экспертами через специальный чат, в котором можно только печатать, возможность отправлять голосовые сообщения не представляется. На этот чат отводится 30 минут, после истечения этого времени система «выбрасывает» выпускника автоматически. Для многих ребят с инвалидностью печатать на компьютере — огромное испытание. На это уходит намного больше времени, чем у абсолютно здорового человека. Но, к сожалению, это не учитывается.

Условия для людей с ограниченными возможностями создаются в РФ уникальным образом. Они не облегчают человеку жизнь, они создают дополнительные сложности.

Или же спецусловия не создаются вообще. А без них написать ЕГЭ невозможно. Многие люди с инвалидностью могли бы поступить в институт, построить карьеру и внести свой вклад в развитие общества. Поступить в вуз для них принципиально важно: они не могут получить рабочую специальность, работать курьерами или грузчиками год до следующей попытки поступления. Получить высшее образование и зарабатывать на жизнь собственным умом — для них основной путь самореализации.

Конечно, создание хоть каких-то спецусловий в РФ — это уже прогресс. Но для эффективности мало эти условия создать, нужно их еще грамотно реализовать. Порядок проведения ЕГЭ и инструкции к нему нуждаются в серьезной доработке, ведь успешная сдача этого экзамена для человека с инвалидностью — это шанс на полноценную жизнь.

Злата Аскерко, специально для «Новой»

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