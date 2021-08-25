Истребитель Checkmate назвали востребованным на международном рынке на 100%

Легкий однодвигательный истребитель Checkmate будет на 100% востребован на международном рынке, сообщил в эфире телеканала «Звезда» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Весьма будет востребованная машина», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, РФ долго не участвовала в тендерах на поставку однодвигательных истребителей, потому что в РФ «была пауза определенная в создании истребителей нового поколения однодвигательных». «Машина востребована за рубежом, я знаю это на 100%», – считает Шугаев.

Также он рассказал, что на форуме «Армия» подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ.

«Среди подписантов традиционные наши партнеры – Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма», – сказал Шугаев. По его словам, общая сумма контрактов – более 2 млрд евро.

Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений.

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель РФ создается с невиданной скоростью.