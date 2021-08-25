Эксперт: КПРФ не является оппозицией действующей власти

«Партия КПРФ спекулирует на ушедшей 30 лет назад теме. У них нет конфликта интересов ни с партией «Единая Россия», ни с Кремлем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Якименко, комментируя назначение депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина торговым представителем РФ в Италии.

«Надо понимать, что сейчас коммунистов в истинном понимании этого слова нет. Их уже 30 лет как не существует. То, что происходит сегодня – это спекуляция в определенном дискурсе и на конкретной теме, причем с неминуемой потерей электората, идеологии и всего прочего», – считает политолог Борис Якименко.

«Именно поэтому речь не идет о партии КПРФ как об оппозиции действующей власти. Это уже часть нашей политической структуры, которая сама себя реализует. У них нет конфликта интересов ни с партией «Единая Россия», ни с Кремлем», – констатировал эксперт.

Якименко пояснил, что примеров, когда члены Компартии получают высокие должности в государственной системе, масса. Он напомнил о назначении Вадима Потомского, который после трех лет губернаторства стал заместителем полреда президента в Северо-западном федеральном округе, и бывшем депутате Госдумы от КПРФ и экс-кандидате в омские губернаторы Олеге Денисенко, назначенного заместителем полпереда по Сибири.

По словам собеседника, «коммунисты неоднократно поддерживали решения «Единой России» по многим острым вопросам и получали в кормление целые регионы». «КПРФ – это бутафория. Риторика коммунистов направлена на привлечение хилых сторонников партии. Но к реальности это никакого отношения не имеет», – заключил Якименко.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина торговым представителем РФ в Италии. Документ был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Павел Дорохин избран в депутаты Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, является членом Союза писателей России, отмечает ТАСС. До своего назначения торпредом Дорохин входил в думский комитет по обороне, а также в комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.